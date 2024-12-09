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Россия заняла второе место в мире по числу нацеленных на нее кибератак — 28% срабатываний сети сенсоров и ханипотов (ловушек против хакерской деятельности), на первом — США с показателем в 37%. Соответствующую информацию опубликовал центр исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Следом за Россией идут, как отмечается, Канада, Швейцария и Сингапур.
По данным экспертов, подавляющее количество IР-адресов, с которых фиксировали кибератаки, принадлежит Индии, Литве, Китаю и США.
В то же время стало известно, что с марта 2024 года мошенники создали уже 894 фишинговых домена для угона аккаунтов россиян в Telegram. Как отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров в беседе с «Газетой.Ru», с помощью каждого из этих сайтов аферисты могут увести неограниченное количество учетных записей.
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«Скорее всего, такое распределение связано с тем, что в странах, откуда идет наибольшее число атак, распространено определенное ПО и оборудование, которое может быть легко взломано злоумышленниками для создания ботнетов. Например, это множество доступных извне серверов, роутеры с незакрытыми уязвимостями и т. п.», — приводят «Известия» слова аналитик ацентра Ильи Аюпова.
В то же время стало известно, что с марта 2024 года мошенники создали уже 894 фишинговых домена для угона аккаунтов россиян в Telegram. Как отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров в беседе с «Газетой.Ru», с помощью каждого из этих сайтов аферисты могут увести неограниченное количество учетных записей.
«Периодически мы видим волны «угонов» телеграм-аккаунтов с помощью фишинговых сайтов: подобные атаки — по-прежнему актуальная угроза для пользователей, которая приносит киберпреступникам доход. В последней [схеме] пользователям предлагают подписку Telegram Premium в подарок. Как только человек перейдет по ссылке, он теряет учетную запись», — поделился эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев