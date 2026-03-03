В Германии заметно участились случаи блокировки счетов российских граждан

03 марта 2026, 05:25

Посольство РФ в ФРГ: Немецкие банки блокируют счета россиян в превентивном порядке

Фото: iStock/alice-photo

Немецкие банки начали чаще закрывать счета российских граждан в превентивном порядке, требуя в кратчайшие сроки подтвердить действующий вид на жительство (ВНЖ). Об этом рассказали «Известиям» в российском посольстве в ФРГ.





Ситуацию усугубило недавнее решение ЕС включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и «финансирования терроризма».



При этом ещё в 2022 году были введены ограничения на депозиты: на одном счету россиянина до сих пор не может быть более 100 тысяч евро, исключение — только для обладателей действующего ВНЖ в Евросоюзе. Отмечается, что давление на граждан РФ продолжает расти.





«На банковские учреждения накладываются дополнительные обязательства по углубленной проверке любых транзакций, предоставлению регулятору расширенного пакета документов для открытия и ведения счета», — пояснили в посольстве.