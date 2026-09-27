В Бурятии два человека погибли в ДТП с легковушкой и мотоциклом
В Бурятии после столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале Babr Mash.
Авария произошла около села Гусиное Озеро. По предварительной информации, водитель Toyota Corolla Fielder врезался в мотоцикл, который двигался впереди. Пассажирка мотоцикла скончалась на месте. Мужчина, который сидел за рулём, умер по пути в больницу. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что в бухте Шепалова под Находкой местный житель вытащил голыми руками из воды двухметровую обитательницу морей. При более внимательном осмотре оказалось, что у берега находилась акула-мако. Подробности читайте здесь.
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