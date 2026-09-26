Жители Кемерово заметили медведя, который забрёл во двор жилого комплекса
В Ленинском районе Кемерово местные жители заметили медведя во дворе жилого комплекса. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», публикуя кадры с места события.
По словам жильцов дома 65А на бульваре Строителей, хищник пробежал по улице мимо припаркованных автомобилей. Камеры наблюдения тоже зафиксировали появление косолапого. Откуда появилось огромное животное, очевидцы не знают. Они отметили, что вокруг находится жилая застройка, при этом леса поблизости нет.
Другие подробности в настоящий момент неизвестны. Информации о возможных пострадавших, с которыми мог столкнуться медведь, пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге гастролёр из Мордовии напал на женщину у подъезда, ударив её битой по лицу. Он также украл у пострадавшей 28 тысяч рублей.
Читайте также: