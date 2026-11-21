Автомобиль взорвался в центре российского города
В центральном районе Сочи взорвался черный внедорожник Range Rover, припаркованный возле жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, инцидент произошел 21 ноября около 02:00 на улице Роз. В результате автомобиль охватил огонь и полностью уничтожил. Местные жители уточнили, что сначала услышали три громких звука, а затем увидели пожар. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о наличии пострадавших и причинах происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при взрыве газа в частном доме в селе Кизляр в Северной Осетии. Жертвами стали женщина и двое детей в возрасте двух и четырех лет.
До этого в Москве ребенок с ДЦП пострадал при пожаре в многоэтажке, его мать не выжила.
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