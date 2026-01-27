Россиян предупредили о росте мошенничества через рабочие чаты

27 января 2026, 13:14

Аналитик Воронин: мошенники создают фейковые рабочие чаты для кражи SMS-кодов

Фото: Istock/NicoElNino

Руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин сообщил, что мошенники начали активно применять схему с созданием поддельных рабочих чатов. По его словам, эта методика давно известна, но продолжает приносить злоумышленникам результаты.





В беседе с «RT» Воронин рассказал, что аферисты создают такие чаты, применяя украденные данные и фотографии сотрудников.

«В таком чате чаще всего поступает задача от руководителя — зарегистрироваться на определённой платформе/сайте, для чего требуется подтверждение в виде кода из SMS», — пояснил эксперт.