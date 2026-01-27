Россиян предупредили о росте мошенничества через рабочие чаты
Аналитик Воронин: мошенники создают фейковые рабочие чаты для кражи SMS-кодов
Руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин сообщил, что мошенники начали активно применять схему с созданием поддельных рабочих чатов. По его словам, эта методика давно известна, но продолжает приносить злоумышленникам результаты.
В беседе с «RT» Воронин рассказал, что аферисты создают такие чаты, применяя украденные данные и фотографии сотрудников.
«В таком чате чаще всего поступает задача от руководителя — зарегистрироваться на определённой платформе/сайте, для чего требуется подтверждение в виде кода из SMS», — пояснил эксперт.Аналитик добавил, что вместо реальных коллег там часто действуют боты. Они имитируют рабочие обсуждения, первыми отправляют свои коды и советуют жертве сделать то же самое.
Воронин подчеркнул, что схема особенно опасна в крупных компаниях, где сложно быстро проверить всех участников чата. Эксперт рекомендует всегда перепроверять информацию через другие каналы — например, по телефону или при личной встрече.