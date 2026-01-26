Мошенники придумали новую схему обмана

26 января 2026, 08:43

МВД: мошенники создают чат с ботами, имитирующими реальных коллег

Фото: iStock/artoleshko

Злоумышленники используют новый способ обмана, выдавая себя за коллег. Они создают поддельные чаты с ботами, имитирующими настоящих сотрудников, чтобы получить коды подтверждения от жертв. Об этом пишет Telegram-канал «‎Вестник Киберполиции России».