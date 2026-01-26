Мошенники придумали новую схему обмана
Злоумышленники используют новый способ обмана, выдавая себя за коллег. Они создают поддельные чаты с ботами, имитирующими настоящих сотрудников, чтобы получить коды подтверждения от жертв. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Мошенники тщательно готовятся, собирая информацию о коллективе из открытых источников и соцсетей. Это позволяет им создать реалистичный рабочий чат, вызывающий доверие. В нём присутствует один реальный пользователь и несколько управляемых ботов с фотографиями и именами коллег. Под видом руководителя или ответственного сотрудника аферисты ставят «служебные задачи». Например, они просят срочно передать код подтверждения для «оцифровки архива». Полиция призывает всех быть внимательными и не доверять незнакомым запросам в мессенджерах.
Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени портала «Госуслуги».
