Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата
МВД РФ предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками военкоматов. Они убеждают людей посетить военный комиссариат для оцифровки личных данных. Об этом пишет РИА Новости.
Мошенники утверждают, что территория военкомата является режимным объектом. Для прохода необходима повестка. Однако они сообщают, что не могут выслать её, и предлагают оформить пропуск. Чтобы получить его, гражданам необходимо предоставить свои персональные данные. Аферисты уверяют, что запросить информацию из архива невозможно, поэтому они просят назвать паспортные данные.
Ранее стало известно, что в Приморском крае полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в масштабной афере при обмене иностранной валюты. В результате противоправных действий потерпевшие потеряли крупную сумму в долларах, получив взамен поддельные рублёвые купюры.
Читайте также: