В Москве задержали девушку и парня за разбойное нападение в торговом центре
В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении в торговом центре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичный следком.
По версии следствия, все произошло в здании на Ярцевской улице. Когда 32-летний мужчина снял 700 тысяч рублей и направился к парковке, за ним последовали парень и девушка. Внезапно незнакомец приставил к его голове пистолет, а его спутница потребовала отдать деньги.
Когда пострадавший попытался сбежать, злоумышленник начал стрелять в его сторону, а его напарница распылила перцовый баллончик в лицо. После этого они попытались выхватить сумку с деньгами, но им помешали очевидцы и охрана ТЦ. Затем нападавшие скрылись.
Ими оказались жители столицы — 26-летняя девушка и 21-летний парень. Позже выяснилось, что они сами пострадали от действий мошенников. Молодых людей убедили, что они участвуют в операции якобы по поимке преступников.
Сейчас они находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК: «Разбой».
