Отец Илона Маска предрёк разрушение Нью-Йорка из-за наплыва мигрантов
Массовый наплыв мигрантов может полностью разрушить Нью-Йорк, заявил отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол. Его слова передает РИА Новости.
Маск-старший назвал «очень ужасной идеей» политику массового приёма людей. Он подчеркнул, что особенно обеспокоен притоком жителей из таких регионов, где они «вообще ничего никогда не строили».
Напомним, что Нью-Йорк является одним из главных центров миграционного кризиса в Америке. Согласно официальным сведениям мэрии, с весны 2022 года через городскую систему помощи прошли более двухсот тысяч просителей убежища. Расходы города на связанные с мигрантами услуги в 2026 финансовом году оцениваются в 1,41 миллиарда долларов.
«Всё будет снесено, и довольно скоро там ничего не останется», — подвел итог Эррол Маск.Ранее он поделился мнением, что США превратились в «гетто» на фоне России. Отец американского предпринимателя уверен, что за последние годы Вашингтон значительно деградировал, в то время как многие другие мировые столицы, включая Москву, сохраняют порядок и привлекательность.