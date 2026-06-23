Достижения.рф

В Николаеве мужчине сломали рёбра при насильственной мобилизации

В Николаеве украинца почти три недели удерживали в военкомате со сломанными ребрами
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Николаеве сотрудники военкомата при насильственной мобилизации сломали рёбра мужчине, который не подлежал призыву, и удерживали его почти три недели, не позволяя связаться с семьей. Об этом пишет РИА Новости.



Про инцидент рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, к которому обратился брат пострадавшего. Выяснилось, что семья этого гражданина на протяжении 18 дней не знала о его судьбе. Родным даже не сообщили, куда именно забрали получившего увечья мужчину.

Одесситы освободили от ТЦК мобилизованных
Одесситы освободили от ТЦК мобилизованных
При этом мобилизованный украинец имел законные основания для отсрочки — он в одиночку ухаживает за 80-летней матерью. Проверка военкомата Николаевской области позволила освободить не только его, но и еще пятерых человек, которых не имели права задерживать.

Лубинец заявил, что теперь в прокуратуру направили заявление о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности.

Ситуация с принудительной мобилизацией на Украине уже давно вызывает общественный резонанс. В соцсетях активно распространяются видео, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин, заталкивают их в микроавтобусы и применяют физическую силу. Подобные инциденты регулярно становятся причиной скандалов и протестов на фоне острого дефицита личного состава в Вооружённых силах Украины.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0