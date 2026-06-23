В Николаеве мужчине сломали рёбра при насильственной мобилизации
В Николаеве украинца почти три недели удерживали в военкомате со сломанными ребрами
В Николаеве сотрудники военкомата при насильственной мобилизации сломали рёбра мужчине, который не подлежал призыву, и удерживали его почти три недели, не позволяя связаться с семьей. Об этом пишет РИА Новости.
Про инцидент рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, к которому обратился брат пострадавшего. Выяснилось, что семья этого гражданина на протяжении 18 дней не знала о его судьбе. Родным даже не сообщили, куда именно забрали получившего увечья мужчину.
Одесситы освободили от ТЦК мобилизованных
При этом мобилизованный украинец имел законные основания для отсрочки — он в одиночку ухаживает за 80-летней матерью. Проверка военкомата Николаевской области позволила освободить не только его, но и еще пятерых человек, которых не имели права задерживать.
Лубинец заявил, что теперь в прокуратуру направили заявление о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности.
Ситуация с принудительной мобилизацией на Украине уже давно вызывает общественный резонанс. В соцсетях активно распространяются видео, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин, заталкивают их в микроавтобусы и применяют физическую силу. Подобные инциденты регулярно становятся причиной скандалов и протестов на фоне острого дефицита личного состава в Вооружённых силах Украины.