В Николаеве мужчине сломали рёбра при насильственной мобилизации

23 июня 2026, 23:39

В Николаеве украинца почти три недели удерживали в военкомате со сломанными ребрами

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Николаеве сотрудники военкомата при насильственной мобилизации сломали рёбра мужчине, который не подлежал призыву, и удерживали его почти три недели, не позволяя связаться с семьей. Об этом пишет РИА Новости.





Про инцидент рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, к которому обратился брат пострадавшего. Выяснилось, что семья этого гражданина на протяжении 18 дней не знала о его судьбе. Родным даже не сообщили, куда именно забрали получившего увечья мужчину.



