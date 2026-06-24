Десятки французов погибли, пытаясь спастись в воде от экстремальной жары

24 июня 2026, 03:08

Во Франции не менее 40 человек утонули в попытке спастись от экстремальной жары

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Во Франции из-за экстремальной жары утонули не менее 40 человек. Погибшие люди пытались охладиться в реках, каналах и озёрах, сообщила газета The Business Times.





Сейчас французы страдают от сильнейшего зноя — в некоторых регионах температуры достигают 40–43°C. Аномальная погода мешает работе и учебе, занятия в части школ отменяют из-за невыносимой духоты в классах.



