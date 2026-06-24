Десятки французов погибли, пытаясь спастись в воде от экстремальной жары
Во Франции не менее 40 человек утонули в попытке спастись от экстремальной жары
Во Франции из-за экстремальной жары утонули не менее 40 человек. Погибшие люди пытались охладиться в реках, каналах и озёрах, сообщила газета The Business Times.
Сейчас французы страдают от сильнейшего зноя — в некоторых регионах температуры достигают 40–43°C. Аномальная погода мешает работе и учебе, занятия в части школ отменяют из-за невыносимой духоты в классах.
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Спасаясь от жары, местные жители массово прыгают в воду в необорудованных и неохраняемых местах, что часто приводит к гибели. Премьер-министр страны Себастьян Лекорню отметил, что молодежь составляет большую часть трагических жертв. По его информации, с 18 июня зафиксировали уже 40 смертей.
Однако рекордная температура приводит и к другим инцидентам. На юго-востоке страны в городе Карпентрас от перегрева в припаркованной машине скончались двое детей двух и четырёх лет. Ещё трое пожилых людей умерли в Бордо от осложнений, вызванных жарой.
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