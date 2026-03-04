Крыша российской пятиэтажки рухнула из-за скопившегося снега
В городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома, повреждена система теплоснабжения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Алатырского муниципального округа.
Инцидент произошёл 3 марта в микрорайоне Стрелка. Кровля обрушилась над первым и вторым подъездами дома, площадь разрушения составила около 400 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.
В результате оказалась повреждена система теплоснабжения, в доме отключили отопление. Также перекрыли газоснабжение первого и второго подъездов — всего в них проживают 60 человек, включая шестерых детей в возрасте от 6 до 12 лет. Несовершеннолетних временно отправили к родственникам, для остальных жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице «Заря».
Разбор завалов и восстановительные работы планируют возобновить утром 4 марта. По информации прокуратуры Чувашии, одной из причин частичного разрушения кровли стало скопление снега на крыше. Отмечается, что ее собирались отремонтировать в 2027 году.
