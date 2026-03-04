Крыша российской пятиэтажки рухнула из-за скопившегося снега

04 марта 2026, 02:35

В Чувашии крыша пятиэтажного дома обрушилась от скопившегося на ней снега

Фото: iStock/OlgaKorica

В городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома, повреждена система теплоснабжения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Алатырского муниципального округа.