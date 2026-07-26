Россиянам рассказали о клеще, который вызывает аллергию на красное мясо

26 июля 2026, 14:29

Врач Щепеляев: укус некоторых клещей вызывает аллергию на красное мясо

Фото: Istock/toddtaulman

Аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укус некоторых клещей может вызвать аллергию на красное мясо.





В беседе с RT эксперт пояснил, что речь идёт о синдроме альфа-гал — углеводе в говядине, свинине, баранине, субпродуктах, молоке и желатине.



Врач отметил, что у человека этого вещества нет, а при укусе клещ передаёт альфа-гал со слюной, и иммунитет запускает выработку антител IgE. Главная трудность, по словам аллерголога, — отсроченная реакция.

«Человек успел поужинать, лечь спать, и только ночью у него начинает развиваться крапивница, отёк губ, а в тяжёлых случаях — анафилаксия (стремительная аллергическая реакция с падением давления и удушьем. — прим. ред.). Мясо к этому моменту давно забыто, и связать приступ именно с ним пациент не может», — объяснил Щепеляев.