Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Депутат Бессараб: С 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Фото: iStock/Daisy-Daisy

Последняя рабочая неделя октября продлится шесть дней — с 27 октября по 1 ноября включительно. Соответствующее напоминание сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.



Она пояснила, что такой график позволяет наиболее оптимально распределить рабочие, нерабочие, а также выходные дни.

После шестидневной рабочей недели россиян ожидают три выходных дня подряд, связанные с празднованием Дня народного единства.

Напомним, что День народного единства ежегодно отмечается в РФ 4 ноября. Официально праздник учредили в 2004 году, хотя его корни уходят в глубокие Смутные времена XVII века.

Мария Моисеева

