Россиян пригласили присоединиться к инициативе #ЩедрыйВторник

Фото: сайт givingtuesday.ru/
3 декабря в России пройдёт акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, главная цель которого – привлечь внимание общественности и вовлечь людей в благотворительную деятельность, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники могут выбрать любой формат акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство. НКО используют этот день для привлечения новых доноров и волонтёров», – говорится в сообщении.Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности». Мероприятия в рамках инициативы будут проходить с 25 ноября по 10 декабря.
Подробную информацию об инициативе #ЩедрыйВторник можно найти на сайте проекта.
Акция проходит в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития. За это время к ней присоединились около 4,5 тыс. организаций из 260 населённых пунктов страны. В дни проведения акции пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2,7 раза.
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