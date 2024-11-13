Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Жителей Каширы приглашают изготовить игрушки для городских новогодних ёлок в парках семейного отдыха, сообщает администрация городского округа.
До 29 ноября в парках Каширы проходит акция по сбору ёлочных игрушек. Они должны быть сделаны из устойчивых к погодным условиям, не пищевых материалов и иметь размер не менее 30 сантиметров.
Узнать всю подробную информацию о конкурсе и записаться на мастер-классы можно в телеграмм-канале парка.
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«Ёлочная игрушка может быть выполнена в любой технике. Это может быть большая конфета, шарик, кукла, звезда или гирлянда. От одного участника принимается одна игрушка», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Узнать всю подробную информацию о конкурсе и записаться на мастер-классы можно в телеграмм-канале парка.
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Дайана Хусинова