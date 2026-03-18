Россиян призвали готовиться к аномальному нашествию паразитов

Биолог Сафонов: Аномальное количество клещей ожидается в России в 2026 году
В 2026 году в России ожидается аномально большое количество клещей. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов, пишет aif.ru.



Специалист пояснил, что рекордное количество клещей в этом году обусловлено обильными зимними осадками. Благодаря высоким сугробам и отсутствию сильных морозов, паразитам было комфортно перезимовать.

Биолог предупредил, что встретить клещей в лесу можно уже в начале марта, так как они активизируются при температуре выше пяти градусов. В Москве и области такая погода держится около недели, подчеркнул эксперт.

Ранее технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков заявил, ​что в Московской и Тверской областях зафиксирована активность клещей после наступления тепла. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

