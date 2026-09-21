Россиянин закончил спор с соседями выстрелом в голову
В Астраханской области суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в убийстве 48-летнего соседа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, мотивом преступления стали длительные земельные конфликты между соседями, которые регулярно перерастали в ссоры. После очередного спора о границах земельного участка между осужденным и отцом потерпевшего мужчина взял ружье и выстрелил соседу в голову. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Тело погибшего обнаружила его сожительница, которая вызвала полицию. К моменту прибытия правоохранителей стрелявший уже разобрал ружье на части и избавился от него. Однако в ходе следственных действий через два дня его причастность к преступлению установили и мужчину задержали.
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