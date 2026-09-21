Россиянин закончил спор с соседями выстрелом в голову

21 сентября 2026, 11:36

В Астраханской области россиянин выстрелил в голову соседу и получил девять лет

Фото: медиасток.рф

В Астраханской области суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в убийстве 48-летнего соседа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.