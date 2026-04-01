Россиян ждет аномально жаркое лето

Гидрометцентр: во многих регионах России ожидается аномально жаркое лето
В этом году в большинстве регионов России ожидается аномально жаркое лето. Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра, сообщает ТАСС.



По информации ведомства, в июне превышение средней месячных температур ожидается в регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края. Прохладнее, чем в июне прошлого года, будет в Приморском крае и на Сахалине.

В июле показатели выше климатической нормы возможны на востоке Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе, на большей части Урала и Таймыра.

Ранее сообщалось, что температура выше нормы установилась в европейской части и в ряде регионов азиатской части страны.

Лидия Пономарева

