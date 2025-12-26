В МВД напомнили о новых правилах пересечения границы детьми
С 20 января 2026 года вступят в силу новые правила пересечения российской границы для несовершеннолетних граждан РФ. Как напомнили в МВД, въезд и выезд детей станет возможным только с загранпаспортом.
С указанной даты пересечь границу по свидетельству о рождении малолетние уже не смогут. При этом для граждан старше 14 лет и взрослых сохраняется возможность поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.
В МВД рекомендуют заранее оформить ребенку заграничный паспорт, чтобы избежать сложностей при выезде в запланированные сроки.
Ранее туроператор объяснил нововведения для российских туристов с 2026 года.
Читайте также: