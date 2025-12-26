В МВД напомнили о новых правилах пересечения границы детьми

26 декабря 2025, 22:31

МВД: с 2026 года дети смогут въезжать в РФ только по загранпаспорту

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

С 20 января 2026 года вступят в силу новые правила пересечения российской границы для несовершеннолетних граждан РФ. Как напомнили в МВД, въезд и выезд детей станет возможным только с загранпаспортом.