На Бали произошел блэкаут, пишут СМИ

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Блэкаут произошел на Бали из-за повреждения подводного кабеля, пишет Daily Mail. Поломка вызвала нарушение работы линии электропередачи на подстанции Пемарон, уточнили обозреватели.
«На всем острове Бали в Индонезии произошло отключение электроэнергии, на устранение которого, как предупредили отдыхающих и местных жителей, может потребоваться до 36 часов», — сказано в материале.
Местные коммунальщики сообщили, что причина перебоев уже расследуется, добавили авторы публикации. В настоящее время жители и туристы ищут дома с генераторами, а еду готовят на костре.
Похожий случай произошел в Испании, где редкое атмосферное явление вызвало массовое отключение света 28 апреля.
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Никита Кротов