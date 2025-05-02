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На Бали произошел блэкаут, пишут СМИ

Daily Mail: на Бали произошел блэкаут из-за повреждения подводного кабеля
Фото: istockphoto/monticelllo

Фото: istockphoto/monticelllo

Блэкаут произошел на Бали из-за повреждения подводного кабеля, пишет Daily Mail. Поломка вызвала нарушение работы линии электропередачи на подстанции Пемарон, уточнили обозреватели.
«На всем острове Бали в Индонезии произошло отключение электроэнергии, на устранение которого, как предупредили отдыхающих и местных жителей, может потребоваться до 36 часов», — сказано в материале.

Местные коммунальщики сообщили, что причина перебоев уже расследуется, добавили авторы публикации. В настоящее время жители и туристы ищут дома с генераторами, а еду готовят на костре.

Похожий случай произошел в Испании, где редкое атмосферное явление вызвало массовое отключение света 28 апреля.

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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чили, есть угроза цунами
02 мая 2025, 17:13

Фото: istockphoto/Petrovich9

Угрозу цунами объявили в Чили после произошедшего в стране землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщили в чилийском сейсмологическом центре и в службе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Толчки были зафиксированы в 15:58 по Москве в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг был глубиной в десять километров. Отмечено, что из-за угрозы стихии необходимо эвакуировать пляжную зону в регионе Магальянес. Данных о пострадавших пока нет.

В конце апреля сообщалось о землетрясениях в турецком Стамбуле. Самая сильная магнитуда была 6,2. Толчки почувствовали даже в 300 километрах от эпицентра, в Анкаре. Оперативные службы тогда перевели в повышенную готовность.

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Умер экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев
02 мая 2025, 15:55

Фото: iStock/Diy13

Скончался известный российский ученый, академик Российской академии наук (РАН), директор Института мозга человека РАН Святослав Медведёв. Об этом сообщил источник в научном сообществе, сославшись на заявление Татьяны Черниговской, академика РАО, пишет РИА Новости.
Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Его мать — знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерёва, посвятившая жизнь изучению процессов восстановления памяти. Сам же Святослав получил мировое признание благодаря своим фундаментальным трудам в сфере нейронаук и мозговых исследований.

На протяжении нескольких десятилетий он руководил институтом мозга человека РАН, занимался разработкой методов диагностики заболеваний нервной системы, активно исследовал феноменологию сознания, состояние глубокой медитации и психофизиологические аспекты человеческой деятельности. Под руководством Медведева была создана первая российская лаборатория позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Особого внимания заслуживает участие ученого в масштабном международном проекте изучения состояния «тукдам», связанного с глубокими духовными практиками восточных традиций. Этот исследовательский опыт помог пролить свет на загадочные механизмы функционирования человеческого разума даже в условиях смерти физического тела.

Своей деятельностью Святослав Медведев внес значительный вклад в развитие отечественной науки и медицины, создав основу для дальнейших перспективных направлений исследований мозга. Учёное сообщество выражает глубокие соболезнования родным и близким учёного.

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Российский бизнес-коуч Артем Афонин погиб в номере отеля на Бали
02 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В отеле на Бали было обнаружено тело 28-летнего российского бизнес-коуча Артема Афонина. По данным полиции, мужчину нашли в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Об этом пишет «‎Voice».
Уборщица отеля два дня стучала в дверь, не получая ответа, после чего один из работников заглянул в окно и увидел мужчину на полу без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тело с множественными ссадинами, а также следами крови из носа и рта. По предварительным данным, смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения. В настоящее время местные власти проводят расследование, тело отправлено на экспертизу.

Артем Афонин позиционировал себя как бизнес-психолог и коуч, заявляя о стремлении к развитию и самосовершенствованию.

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ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая
02 мая 2025, 11:33

Фото: istockphoto/Diy13

Женщину, планировавшую теракт в дагестанском Хасавюрте на 9 мая, задержала ФСБ. Силовики предоставили релиз. В нем сказано, что задержанная хотела подорвать взрывчатку у административного здания правоохранителей в городе.
«В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте», — сказано в сообщении.
По словам задержанной, она познакомилась с неким Абдуллой, который просил ее фотографировать различные организации Хасавюрта. Мужчина приказывал покупать вещества для теракта.

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В Талдомском округе без света остались населённые пункты из-за аномальной погоды
02 мая 2025, 10:27

Фото: iStock/diczman

Сегодня утром многие населенные пункты Талдомского городского округа столкнулись с масштабными проблемами из-за сильных ветров и массового падения деревьев. Как сообщил глава округа Юрий Крупенин, произошли отключения электроэнергии и некоторые участки дорог оказались заблокированы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Для быстрого решения возникших проблем власти задействовали 52 специалиста и 24 единицы специализированной техники. Для координации действий и эффективного управления ситуацией создана специальная рабочая группа.

Жители района могут обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сотрудники которой принимают заявки и направляют аварийные бригады на места происшествий.

Главной задачей остается быстрое восстановление электроснабжения и очистка дорожного полотна от преград, чтобы обеспечить безопасность населения и вернуть комфорт повседневной жизни.

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