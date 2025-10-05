Выяснилось, какие российские пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей

05 октября 2025, 03:14

Депутат Бессараб рассказала о единовременной выплате накопительной пенсии россиянам

Фото: iStock/mars58

В 2026 году российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату накопительной пенсии, если размер их накоплений не превышает примерно 440 тысяч рублей. Тогда всю сумму могут выплатить разом, объяснила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Право на получение выплаты накопительной части пенсии имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.



Единовременную выплату можно получить, если размер накопительной части (в расчете на месяц) составляет менее десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера. Бессараб уточнила, что на 2026 год этот минимум составит более 16,2 тысячи рублей.





«Если сумма накоплений больше, условно, 440 тыс. рублей на 2026 год, гражданин будет получать накопительную часть пенсии в течение всей жизни», — добавила она.