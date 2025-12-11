Россиянам напомнили, когда нужно оплатить квитанцию ЖКУ за декабрь

11 декабря 2025, 18:28

Якубовский: квитанцию ЖКУ за декабрь нужно оплатить до 12 января

Фото: istockphoto/fizkes

Порядок и сроки оплаты коммунальных услуг регулируются Постановлением правительства РФ №354. Согласно этому документу, потребители обязаны оплачивать коммунальные услуги до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.





Как сообщил RT член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в январе 2026-ого 10-е число попадает на субботу.





«Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно», — пояснил депутат.