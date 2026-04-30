Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в выходные и праздничные дни

Юрист Соловьев: Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным или трудовым договором.
«Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день», — подчеркнул Соловьев в разговоре с RT.
Однако работодатель по желанию сотрудника вместо оплаты может предоставить за работу в праздничный или выходной день отгул в течение одного календарного года.
Ранее стало известно, что в 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах. Три выходных подряд ожидаются в День защитника Отечества и в Международный женский день. Майские праздники будут непродолжительными — 1-3 мая и 8-10 мая. На День России запланировали три выходных дня, а в честь Дня народного единства отдых растянется на четыре дня подряд.