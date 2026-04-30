Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в выходные и праздничные дни

30 апреля 2026, 15:44

Юрист Соловьев: Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.





По его словам, конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным или трудовым договором.





«Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день», — подчеркнул Соловьев в разговоре с RT.