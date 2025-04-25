«Плюнул — только коммуналку платим»: Аркадий Укупник не смог продать миллионную собственность в Юрмале, жилье пустует

Аркадий Укупник (Фото: скриншот программы «Мой герой»)
Аркадий Укупник поделился, что его элитная квартира в Юрмале пустует из-за сложностей с поездками и невыгодной продажей. Певец не может отдыхать в Латвии и тратит деньги только на коммуналку.
Еще в 2007 году Аркадий Укупник, известный певец и композитор, стал владельцем недвижимости в Юрмале — курортном городе в Латвии. Трёхкомнатное жилье в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams сейчас стоит приблизительно от 450 до 650 тысяч евро.
Укупник, может, и владеет жильем в Юрмале, но твердит, что сейчас не может туда ездить, так как въезд на машине ограничен. Квартира в престижном доме остается якобы «законсервированной», и певец только оплачивает ее содержание.
Аркадий Укупник рассматривал продажу недвижимости, однако местные покупатели предлагали цену в три раза ниже рыночной, что и на таких условиях со своей собственностью композитор расставаться не собирается.
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Укупник, может, и владеет жильем в Юрмале, но твердит, что сейчас не может туда ездить, так как въезд на машине ограничен. Квартира в престижном доме остается якобы «законсервированной», и певец только оплачивает ее содержание.
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Аркадий Укупник рассматривал продажу недвижимости, однако местные покупатели предлагали цену в три раза ниже рыночной, что и на таких условиях со своей собственностью композитор расставаться не собирается.
«Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают… Я пытался продать, но местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит… Только коммуналку платим», — поделился Укупник в беседе с 7Дней.ru на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».При этом ранее поступала информация, что певца не раз видели в Латвии. Он до сих пор сохранил теплые отношения с Пугачевой, также отмечается, что их поездки в Юрмале будто «случайно» приходились на одно и то же время.
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Мария Моисеева