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«Плюнул — только коммуналку платим»: Аркадий Укупник не смог продать миллионную собственность в Юрмале, жилье пустует

Аркадий Укупник заявил ​о невозможности продать ​миллионную ​собственность в Юрмале
Аркадий Укупник (Фото: скриншот программы «Мой герой»)

Аркадий Укупник (Фото: скриншот программы «Мой герой»)

Аркадий Укупник поделился, что его элитная квартира в Юрмале пустует из-за сложностей с поездками и невыгодной продажей. Певец не может отдыхать в Латвии и тратит деньги только на коммуналку.
Еще в 2007 году Аркадий Укупник, известный певец и композитор, стал владельцем недвижимости в Юрмале — курортном городе в Латвии. Трёхкомнатное жилье в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams сейчас стоит приблизительно от 450 до 650 тысяч евро.

Укупник, может, и владеет жильем в Юрмале, но твердит, что сейчас не может туда ездить, так как въезд на машине ограничен. Квартира в престижном доме остается якобы «законсервированной», и певец только оплачивает ее содержание.

«Худых, молодых и красивых здесь надо запретить!»: Светлана Зейналова сходила в спортзал после Пасхи и «позавидовала» девушкам
«Худых, молодых и красивых здесь надо запретить!»: Светлана Зейналова сходила в спортзал после Пасхи и «позавидовала» девушкам
Аркадий Укупник рассматривал продажу недвижимости, однако местные покупатели предлагали цену в три раза ниже рыночной, что и на таких условиях со своей собственностью композитор расставаться не собирается.

«Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают… Я пытался продать, но местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит… Только коммуналку платим», — поделился Укупник в беседе с 7Дней.ru на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».
При этом ранее поступала информация, что певца не раз видели в Латвии. Он до сих пор сохранил теплые отношения с Пугачевой, также отмечается, что их поездки в Юрмале будто «случайно» приходились на одно и то же время.

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«Худых, молодых и красивых здесь надо запретить!»: Светлана Зейналова сходила в спортзал после Пасхи и «позавидовала» девушкам
После Пасхи Светлану Зейналову «смутили» в спортзале молодые и стройные девушки
25 апреля 2025, 02:59

Светлана Зейналова (Фото: кадр видео Instagram* @svetlanazey)

Телеведущая Светлана Зейналова поделилась, что в спортзале чувствует себя неловко из-за множества худых и красивых девушек, шутливо предложив запретить им тренировки. В свои 47 лет ведущая придерживается активного образа жизни и усиленно сжигает калории после пасхальных куличей.
Звезда Первого канала появилась в спортзале в черных футболке и легинсах, без макияжа, энергично работая на тренажере. Светлана призналась, что на Пасху ела куличи, яйца, колбасу и чипсы, а теперь старается сбросить набранное. Ведущая программы «Доброе утро» посмеялась, что жировые складки для женщин — самые верные друзья, которые готовы быть с тобой до конца.

«А вокруг, я вам скажу, такие девчонка ходят! Худые, реально — только скелет и мышцы, ничего нет лишнего. А где живот? Куда они жир девают, дома что ли оставляют?», — восхитилась Светлана.
Светлана Зейналова (Фото: кадр видео Instagram* @svetlanazey)

Зейналова заметила, что стройные молодые женщины в зале заставляют невольно комплексовать. Она в шутку посетовала, что их подтянутые фигуры и откровенные наряды вызывают зависть у обычных российских женщин, которым остается только поражаться на такое упорство в поддержании фигуры. Светлана мечтает о такой же форме, но считает это почти невозможным.

«Ужас! Я считаю, что худых, молодых и красивых надо в спортзале запретить! Нам, женщинам импозантного возраста и веса, который растет быстрее инфляции, очень обидно и завидно. Я, может, тоже так хочу! Но не могу», — рассмеялась она.
Назван кандидат на место лидера российской эстрады вместо Пугачевой
Назван кандидат на место лидера российской эстрады вместо Пугачевой
Подписчики с весельем поддержали Светлану, разделив «боль» от необходимости сбрасывать вес после праздников, и осыпали ее комплиментами. Они уверены, что она отлично выглядит и вдохновляет своей энергией, а заодно показывает, что возраст — не повод прекращать тренировки.

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«Нет ощущения возраста»: актер Влад Прохоров приехал на закрытие ММКФ с любимой, старше его на 21 год
На ММКФ Влад Прохоров с возлюбленной высказался об отношениях с разницей в возрасте
25 апреля 2025, 01:23

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева (Фото: кадр видео Instagram* @natalya.gneusheva)

Российский актер Влад Прохоров признался, что разница в 21 год с 48-летней возлюбленной Натальей Гнеушовой не мешает их счастью. На закрытии ММКФ пара сияла на красной дорожке, счастливо улыбаясь в камеру. Актер поделился с журналистами, что чувствует себя старше 27 лет, а также ощущает себя полноценным в отношениях с Натальей.
Владислав больше всего известен публике как звезда фильма «Руки вверх!». Жизнь Прохорова была непростой: в девять лет он потерял мать, умершую во сне от остановки сердца, а через год ушел отец. Воспитывали его бабушка и дедушка в Перми.

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева (Фото: кадр видео Instagram* @natalya.gneusheva)

О личной жизни актер много не говорит, хотя часто выкладывает фотографии в блогах разных соцсетей. Под конец 2023 года выяснилось, что у него есть девушка, а в 2025 он наконец-то подтвердил ее личность: на шоу «Алена, блин!» Прохоров объявил, что встречается со своим агентом Натальей Гнеушовой.

На закрытии ММКФ Влад рассказал VOICE, что ключ к гармонии в их паре — умение любить и быть целостными.

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева (Фото: кадр видео Instagram* @natalya.gneusheva)

«Я думаю, что нет вообще в принципе ощущения возраста. Главное, чтобы человек был гармоничен, счастлив и умел любить. А цифры ничего не значат», — объяснил актер.
Он пока сосредоточен на карьере и не думает о семье, что Наталья спокойно принимает, не торопя события. Кстати, сама киноагент уже дважды мать — воспитывает двух сыновей от прошлых отношений.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — это один из старейших кинофестивалей мира. В этом году он открылся 17 апреля, а награды вручили в четверг. Ранее сообщалось, какие актеры стали победителями номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

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Стали известны победители номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса» на ММКФ
Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото стали лучшими актерами по версии ММКФ
24 апреля 2025, 23:48

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) испанская актриса Мария Родригес Сото и российский артист Евгений Цыганов стали обладателями актёрских наград за «Лучшую женскую» и «Лучшую мужскую» роль соответственно. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии, прошедшей в московском театре «Россия».
ММКФ, один из старейших кинофестивалей мира, впервые был проведен в 1935 году. За свою историю мероприятие стало площадкой для признанных мастеров — жюри возглавляли Сергей Эйзенштейн, Люк Бессон, Ким Ки Дук, Алан Паркер и другие. В этом году фестиваль открылся 17 апреля, а награды вручили в четверг.

Цыганова наградили за исполнение роли в экранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье», повествующем о сложных отношениях опекуна и его подопечной. Режиссёр фильма Стася Толстая, принимая награду за отсутствующего актёра, отметила его глубокую вовлечённость в создание картины.

«Хочу сказать о Жене то, что он самый неравнодушный актер из всех, кого я знаю. (...) Я считаю его не только соавтором роли, но и в принципе соавтором фильма. Я очень рада и буду счастлива передать Жене этот приз», — отметила режиссёр.
Сото получила приз за роль в драме «Дом в огне», где главная героиня сталкивается с семейными конфликтами на испанском побережье Коста-Брава.

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«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
24 апреля 2025, 22:53

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов. О походе к косметологу девушка рассказала в своем блоге.
В начале этого месяца Анна впервые стала мамой. Девушка родила сына, которого назвали Марсель. После родов Заворотнюк начала активно восстанавливать фигуру и улучшать состояние кожи.

«Поставили диспорт в лоб. И закололи гиалуронку в кольца Венеры. Вообще не больно, остается такая страшная полоса на шее. Но она через неделю уйдет. Буду пугать прохожих», — поделилась знаменитость.

По словам Анны, она довольна результатом.

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Победитель «Народного артиста» раскрыл, почему больше не готов к браку
Певец Гоман заявил, что больше не планирует жениться
24 апреля 2025, 22:20

Алексей Гоман (Фото: Telegram @AlexeyGOMAN)

Победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман отказался вновь жениться. Об этом сообщает Леди.Mail.
«Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа», — пояснил исполнитель.

Певец уточнил, что зачастую любит бывать в одиночестве.

В 2009 году Гоман женился на певице Марии Зайцевой, солисткой дуэта «#2Маши». В 2012 году у пары родилась дочь Александрина, спустя год супруги расстались, но развод официально не оформили.

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