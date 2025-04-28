Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае

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С 28 по 30 апреля в России начинается сокращённая трёхдневная рабочая неделя. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.
Она напомнила, что 1 мая (четверг) объявлен нерабочим праздничным днём в честь Дня весны и труда. Пятница, 2 мая, также станет выходным днем за счёт переноса отдыха с 4 января. При этом 30 апреля будет предпраздничным днём с сокращением рабочего времени на один час. Суббота и воскресенье, 3–4 мая, остаются обычными выходными.
27 апреля сообщалось, что россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов. С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях.
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27 апреля сообщалось, что россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов. С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях.
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Мария Моисеева