В Щёлкове задержали курьера мошенников, обокравших пенсионерку на 12 млн рублей

14 сентября 2026, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Полицейские в Щёлкове нашли и задержали пособника телефонных мошенников, укравших у пенсионерки 12 миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 78-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 12 миллионов рублей.

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, который под предлогом дополнительных выплат и льгот попросил сообщить паспортные данные. Затем с женщиной связался якобы сотрудник портала госуслуг. Он убедил, жертву что её учетную запись взломали, оформили доверенность на получение кредитов, а сама она является пособником финансирования ВСУ», – отметила Петрова.