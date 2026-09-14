В Щёлкове задержали курьера мошенников, обокравших пенсионерку на 12 млн рублей
Полицейские в Щёлкове нашли и задержали пособника телефонных мошенников, укравших у пенсионерки 12 миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 78-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 12 миллионов рублей.
«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, который под предлогом дополнительных выплат и льгот попросил сообщить паспортные данные. Затем с женщиной связался якобы сотрудник портала госуслуг. Он убедил, жертву что её учетную запись взломали, оформили доверенность на получение кредитов, а сама она является пособником финансирования ВСУ», – отметила Петрова.Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину попросили обналичить все сбережения и передать их вместе с имеющимися в квартире ювелирными украшениями для декларирование доверенному лицу. После выполнения инструкций потерпевшая поняла, что её обманули, и пошла в полицию.
Через некоторое время правоохранители установили и задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Королёва, исполнившего в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.