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В Щёлкове задержали курьера мошенников, обокравших пенсионерку на 12 млн рублей

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Полицейские в Щёлкове нашли и задержали пособника телефонных мошенников, укравших у пенсионерки 12 миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 78-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 12 миллионов рублей.

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, который под предлогом дополнительных выплат и льгот попросил сообщить паспортные данные. Затем с женщиной связался якобы сотрудник портала госуслуг. Он убедил, жертву что её учетную запись взломали, оформили доверенность на получение кредитов, а сама она является пособником финансирования ВСУ», – отметила Петрова.
Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину попросили обналичить все сбережения и передать их вместе с имеющимися в квартире ювелирными украшениями для декларирование доверенному лицу. После выполнения инструкций потерпевшая поняла, что её обманули, и пошла в полицию.

Через некоторое время правоохранители установили и задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Королёва, исполнившего в преступной схеме роль курьера.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Лора Луганская

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