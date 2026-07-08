Россиянам напомнили о праве оплачивать коммунальные услуги авансом
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Людмила Жгун напомнила о возможности внесения предоплаты за «коммуналку».
В беседе с RT специалист сообщила, что право потребителя вносить плату за коммунальные услуги авансом предусматривает пункт 65 Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены постановлением правительства России от 06.05.2011 №354).
«Потребитель может по своему желанию заранее оплатить услуги за несколько будущих месяцев. При этом уведомлять управляющую компанию или поставщика услуг не нужно», — заявила она.Жгун добавила, что деньги поступают на лицевой счёт гражданина и списываются постепенно — за те месяцы, которые покрывает аванс.
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