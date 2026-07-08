Достижения.рф

Россиянам напомнили о праве оплачивать коммунальные услуги авансом

Фото: Istock/AndreyPopov

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Людмила Жгун напомнила о возможности внесения предоплаты за «коммуналку».



В беседе с RT специалист сообщила, что право потребителя вносить плату за коммунальные услуги авансом предусматривает пункт 65 Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены постановлением правительства России от 06.05.2011 №354).

«Потребитель может по своему желанию заранее оплатить услуги за несколько будущих месяцев. При этом уведомлять управляющую компанию или поставщика услуг не нужно», — заявила она.
Жгун добавила, что деньги поступают на лицевой счёт гражданина и списываются постепенно — за те месяцы, которые покрывает аванс.

Ранее россиян предупредили о миллионных штрафах за слив канализации на даче. Нарушение обычно выявляют по жалобам соседей.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0