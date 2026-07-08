Онколог предупредил о смертельной опасности сладких газированных напитков

08 июля 2026, 19:02

Онколог Басанов: сладкая газировка повышает риски развития рака печени

Фото: iStock/monticelllo

Злоупотребление сладкими газированными напитками, соками и энергетиками повышает риски развития заболеваний печени, включая онкологические. Об этом предупредил врач-онколог, председатель онкологического консилиума АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов.





Он пояснил, что печень выполняет роль главного фильтра и метаболического центра организма. А при поступлении избыточного сахара происходит чрезмерная нагрузка на орган, там начинает накапливаться жир, который в итоге приводит к развитию неалкогольной жировой болезни печени.





«На ранних этапах она может проявляться только жировым гепатозом, однако со временем способна перейти в воспаление — неалкогольный стеатогепатит», — уточнил Басанов в разговоре с «Известиями».

«Тем не менее в 100 граммах банана примерно от 90 до 100 килокалорий. То есть один большой плод добавит к рациону сразу около 200», — предупредила диетолог.