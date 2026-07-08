Онколог предупредил о смертельной опасности сладких газированных напитков
Онколог Басанов: сладкая газировка повышает риски развития рака печени
Злоупотребление сладкими газированными напитками, соками и энергетиками повышает риски развития заболеваний печени, включая онкологические. Об этом предупредил врач-онколог, председатель онкологического консилиума АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов.
Он пояснил, что печень выполняет роль главного фильтра и метаболического центра организма. А при поступлении избыточного сахара происходит чрезмерная нагрузка на орган, там начинает накапливаться жир, который в итоге приводит к развитию неалкогольной жировой болезни печени.
«На ранних этапах она может проявляться только жировым гепатозом, однако со временем способна перейти в воспаление — неалкогольный стеатогепатит», — уточнил Басанов в разговоре с «Известиями».
По его словам, ежедневное употребление сладких напитков повышает риски развития гепатоцеллюлярной карциномы на 10%. Кроме того, из-за них растет заболеваемость печени и смертность, связанная с различными осложнениями.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 отметила, что манго и бананы считаются одними из самых калорийных фруктов. Однако они не повышают уровень глюкозы в крови, поэтому человек долго чувствует себя сытым.
«Тем не менее в 100 граммах банана примерно от 90 до 100 килокалорий. То есть один большой плод добавит к рациону сразу около 200», — предупредила диетолог.
Калорийность манго составляет порядка 65 килокалорий на 100 граммов. При этом вкусовые качества фрукта позволяют съесть его в большом количестве. Однако Соломатина призвала не отказываться от этих фруктов, а просто соблюдать умеренность при употреблении.