Анна Семенович ответила на слова пышногрудой подписчицы о конкуренции в размерах груди

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)
Бывшая участница группы «Блестящие» и экс-фигуристка Анна Семенович отреагировала на заявление подписчицы о возможной конкуренции между ними.
Звезда опубликовала новую сторис в личном блоге. На видео она позирует в розовом плаще с глубоким вырезом и кружевном бюстгальтере синего цвета.
Поводом для этого стала реплика одной из подписчиц. Та заявила, что может соперничать с Семенович из-за аналогичных параметров груди. Семенович парировала, что до ее уровня комментатор вряд ли дотянет.
В начале мая Семенович делилась, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Тогда же она рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.
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Поводом для этого стала реплика одной из подписчиц. Та заявила, что может соперничать с Семенович из-за аналогичных параметров груди. Семенович парировала, что до ее уровня комментатор вряд ли дотянет.
Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)
«В этом вопросе у меня нет конкурентов», — заявила исполнительница.Кадры, подчеркивающие пышные формы Анны, «подтверждали» ее слова.
В начале мая Семенович делилась, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Тогда же она рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева