Народный артист России и театральный режиссер Юрий Еремин скончался на 82-м году жизни
Скончался народный артист России, известный режиссер и педагог Юрий Иванович Еремин. Ему был 81 год. Печальную новость о кончине артиста сообщили 1 августа в пресс-службе Театра Моссовета. Причина смерти Еремина не указывлась.
Его творческая биография включала руководство Театром юного зрителя и Драматическим театром имени Горького в Ростове-на-Дону, он также ставил постановки в МХТ им. Чехова.
Помимо этого, Еремин был главным режиссером Центрального академического театра Армии и Театра имени Пушкина. Театр Моссовета стал для него «домом на долгие годы» после того, как он связал с ним свою деятельность в 2000 году.
Более того, Еремин был блестящим педагогом и учителем для многих нынешних звезд сцены.
«Юрий Иванович умел точно, глубоко работать с артистами. (...) О Юрии Еремине всегда с удовольствием и любовью говорят известные артисты и режиссеры, связывая его имя с собственным успехом, творческими находками, радостью от работы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Театра Моссовета подчеркнули, что Юрий Еремин создал особый «литературный театр», виртуозно адаптируя для сцены как зарубежную прозу (например, знаменитую «Мадам Бовари»), так и произведения русских классиков – Лермонтова, Тургенева, Достоевского. Многие из этих спектаклей до сих пор украшают репертуар Театра Моссовета и любимы зрителем.
Отмечается, что Еремин никогда не предавал одно из своих главных убеждений: «Если искусство не воздействует на струны души, оно никому не нужно». Он стремился добиться эмоций даже от самой сложной аудитории.
«Нам будет очень не хватать его. Светлая память. О времени прощания сообщим отдельно», — добавили в Театре Моссовета.