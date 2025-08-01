Народный артист России и театральный режиссер Юрий Еремин скончался на 82-м году жизни

01 августа 2025, 23:50

Юрий Еремин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Скончался народный артист России, известный режиссер и педагог Юрий Иванович Еремин. Ему был 81 год. Печальную новость о кончине артиста сообщили 1 августа в пресс-службе Театра Моссовета. Причина смерти Еремина не указывлась.





Его творческая биография включала руководство Театром юного зрителя и Драматическим театром имени Горького в Ростове-на-Дону, он также ставил постановки в МХТ им. Чехова.



Помимо этого, Еремин был главным режиссером Центрального академического театра Армии и Театра имени Пушкина. Театр Моссовета стал для него «домом на долгие годы» после того, как он связал с ним свою деятельность в 2000 году.



Более того, Еремин был блестящим педагогом и учителем для многих нынешних звезд сцены.





«Юрий Иванович умел точно, глубоко работать с артистами. (...) О Юрии Еремине всегда с удовольствием и любовью говорят известные артисты и режиссеры, связывая его имя с собственным успехом, творческими находками, радостью от работы», — говорится в сообщении.

Тело известного актера нашли в московской квартире

«Нам будет очень не хватать его. Светлая память. О времени прощания сообщим отдельно», — добавили в Театре Моссовета.