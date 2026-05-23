Россиянам назвали допустимую норму сахара в день
Рекомендацию сообщила доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким в беседе с РИА Новости.
Врач отметила, что многие люди превышают «здоровый» лимит. Говоря о чистом сахаре, который безопасно употреблять, то он должен составлять около 5% от общей калорийности рациона. Это примерно 5–15 граммов в сутки — не более трех или четырех чайных ложек в день.
Однако дополнительный сахар содержится в большом количестве продуктов: например, в хлебе, соусах и соках. Более того, во многие популярные блюда сладость добавляют для вкуса.
Ким указала, что человек спокойно может обойтись без покупного сахара, включая в рацион фрукты и шоколад. Поставить личную цель не есть сладкого — это идеально для заботы о собственном здоровье.
