Россиянам захотели позволить чаще менять поликлинику

14 октября 2025, 02:40

В Госдуме захотли разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца

Фото: iStock/Phanphen Kaewwannarat

В Государственной думе предлагают разрешить россиянам менять поликлинику каждые три месяца вместо действующего сейчас годового срока. Об этом пишет РИА Новости.





Соответствующий межфракционный законопроект депутаты собираются внести в палату парламента 14 октября. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.



В настоящий момент россияне могут менять поликлинику лишь раз в год. Это создает ряд неудобств.



