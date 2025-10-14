Россиянам захотели позволить чаще менять поликлинику
В Государственной думе предлагают разрешить россиянам менять поликлинику каждые три месяца вместо действующего сейчас годового срока. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующий межфракционный законопроект депутаты собираются внести в палату парламента 14 октября. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
В настоящий момент россияне могут менять поликлинику лишь раз в год. Это создает ряд неудобств.
Законопроект предполагает внесение изменений в часть 2 статьи 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Ожидается, что сокращение срока выбора поликлиники повысит доступность медицинской помощи для граждан. Нововведение также позволит более равномерно распределить нагрузку в медицинской организации и уменьшит очереди.