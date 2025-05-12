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Россиянам назвали два главных признака синдрома хронической усталости

Терапевт Чернышева: работа более 8 часов в день вызывает хроническую усталость
Фото: iStock/morgan23

Фото: iStock/morgan23

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что на хроническую усталость может указывать невозможность восстановить силы за два выходных дня.
По её словам, состояние хронической усталости проявляется в снижении работоспособности и эмоционального фона без каких-либо причин.

«Тогда как при ощущении обычной усталости человек понимает, откуда она взялась: сдал экзамен, активно поработал на огороде, подготовил большой пакет документов, провел сложные переговоры и так далее», — отметила Чернышева в беседе с «Москвой 24».

Также в качестве второго критерия хронической усталости назвала невозможность отдохнуть за два выходных дня.

По словам Чернышевой, справиться с синдромом хронической усталости можно в санатории, где проводят различные процедуры. Она также посоветовала чаще гулять и тратить на работу не более восьми часов в день.

В свою очередь доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат юридических наук Наталья Свечникова в разговоре с RT напомнила, что уже в июне россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России.

«Июнь принесёт россиянам четырёхдневные выходные. С 12 по 15 июня страна будет отмечать День России, и благодаря постановлению правительства отдых продлится дольше стандартного срока», — уточнила Свечникова.

Она пояснила, что дополнительный выходной 13 июня перенесли с 8 марта. Таким образом, рабочая неделя будет состоять всего из трёх рабочих дней, при этом последний будет сокращённым.

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«Если ты обнимаешься с наркоманом, не удивляйся»: Канделаки прокомментировала скандальное фото Макрона и Мерца
Канделаки не удивило, что европейских глав заподозрили в употреблении наркотиков
12 мая 2025, 15:13

Тина Канделаки (Фото: Телеграм, @tikandelaki)

Телеведущая Тина Канделаки высказалась в своем Telegram-канале о скандале, связанном с лидерами европейских стран. Напомним, на одном из столов в их окружении был замечен сверток, содержимое которого напоминает наркотическое вещество.
В обсуждение попали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер. По мнению Канделаки, данный инцидент указывает на то, что в «европейском королевстве» происходит нечто странное. Она также отметила, что трудно объяснить иррациональную поддержку киевского режима со стороны европейских лидеров чем-то иным.

«У Зеленского репутация соответствующая, и никакая пропаганда тут не поможет... Если ты обнимаешься с наркоманом, не удивляйся, что и тебя заподозрят в употреблении белого порошка», — добавила Тина.
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«Сорок сороков» обратятся в прокуратуру из-за аниме-кукол на маркетплейсах
12 мая 2025, 14:58

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Члены правозащитного центра «Сорок сороков» планируют обратиться в Роскомнадзор и прокуратуру с целью прекращения продажи полуобнаженных аниме-кукол на меркетплейсах.
Напомним, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал запретить продажу аниме-кукол в непристойных позах и «символическом нижнем белье».

«Реализация аниме-кукол, изображающих полуобнаженных несовершеннолетних девочек, содержит признаки пропаганды педофилии», — заявил в беседе с «Постньюс» директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Он добавил, что планирует направить обращения о запрете продажи таких игрушек в Роскомнадзор и прокуратуру.

По словам Солдатова, за это предусмотрена административная ответственность. Он уточнил, что для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 4 до 10 млн руб.

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В Петербурге на Сестрорецком инструментальном заводе отметили 80-летие Победы
12 мая 2025, 14:36

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

В Санкт-Петербурге у стелы, которая увековечивает подвиг работников Сестрорецкого инструментального завода, отметили 80-летие Великой Победы.
На мероприятии собрались ветераны, дети войны, бывшие сотрудники завода и представители городской администрации. Присутствующие возложили цветы, чествуя тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, пишет «Петербургский дневник».

Председатель совета директоров компании, которая занимается реновацией территории Сестрорецкого инструментального завода Светлана Яковлева заявила, что хранить память об этих роковых событиях является долгом нынешнего поколения.

В свою очередь глава муниципального образования Сестрорецка Андрей Иванов признался, что для него большая честь находиться на территории прославленного завода.

«За нашей спиной имена тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, тех, кто ковал Победу и жертвовал своей жизнью и здоровьем, чтобы завтрашний день наступил. Огромное спасибо владельцам территории за то, что пригласили и нас. Мирного неба нам всем над головой», — сказал Иванов.

В завершение церемонии ветераны ВОВ поделились своими воспоминаниями с гостями мероприятия.

Тем временем, в Краснодаре на улице Кирилла Россинского также состоялся праздник, посвящённый 80-летию Победы, сообщают argumenti.ru. Перед гостями мероприятия выступили с поздравлениями представители администрации. Каждый говорил о том, как важно сохранить память о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. После торжественной части состоялась концертная программа.

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Егор Крид и Toxi$ стали фигурантами дела из-за рекламы виски в клипе
12 мая 2025, 14:34

Егор Крид/Егор Булаткин и Toxi$/Андрей Смелянский (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Против певца Егора Крида (Егора Булаткина) и рэпера Toxi$ (Андрея Смелянского) завели дело из-за нарушения закона о рекламе, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского УФАС.
«Управление возбудило дело по признакам нарушения части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1, пункта 6 части 1, пункта 8 части 2 и части 3 статьи 21 закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски во «ВКонтакте», — обратили внимание в сообщении.

В УФАС обратился гражданин с жалобой на клип из-за рекламы спиртного. Сотрудники управления посмотрели ролик и установили, что демонстрация виски там есть, а пометки о рекламе нет. Помимо прочего, в клипе присутствует нецензурная брань.

Специалисты проверят все обстоятельства. Если вину музыкантов докажут, то нарушителям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд начал рассмотрение дела об установлении отцовства. Ответчиком выступает художник Никас Сафронов, а истцом — его предполагаемый сын Вакарис Гибас.

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В Приморье стартовал очный этап форума «Сильные идеи для нового времени»
12 мая 2025, 14:12

Фото: t.me/ideas_forum

В Приморском крае провели часть очного этапа Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
«Шесть команд из госслужащих, работников здравоохранения, студентов и общественников работали над идеями по таким направлениям, как поддержка участников СВО и членов их семей, многодетных семей, людей с инвалидностью, а также сохранение традиционных ценностей Шесть идей уже загружены на платформу и проходят экспертизу. Впереди – ещё несколько мероприятий форума в Приморье и финал в Москве», – говорится в сообщении.
Форум организовали Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Цель – создать содружество инициативных людей и консолидировать 100 самых сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.

Подать заявку на участие в форуме можно до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать нужную номинацию.

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