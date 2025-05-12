Россиянам назвали два главных признака синдрома хронической усталости

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что на хроническую усталость может указывать невозможность восстановить силы за два выходных дня.
По её словам, состояние хронической усталости проявляется в снижении работоспособности и эмоционального фона без каких-либо причин.
Также в качестве второго критерия хронической усталости назвала невозможность отдохнуть за два выходных дня.
По словам Чернышевой, справиться с синдромом хронической усталости можно в санатории, где проводят различные процедуры. Она также посоветовала чаще гулять и тратить на работу не более восьми часов в день.
В свою очередь доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат юридических наук Наталья Свечникова в разговоре с RT напомнила, что уже в июне россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России.
Она пояснила, что дополнительный выходной 13 июня перенесли с 8 марта. Таким образом, рабочая неделя будет состоять всего из трёх рабочих дней, при этом последний будет сокращённым.
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«Тогда как при ощущении обычной усталости человек понимает, откуда она взялась: сдал экзамен, активно поработал на огороде, подготовил большой пакет документов, провел сложные переговоры и так далее», — отметила Чернышева в беседе с «Москвой 24».
Также в качестве второго критерия хронической усталости назвала невозможность отдохнуть за два выходных дня.
По словам Чернышевой, справиться с синдромом хронической усталости можно в санатории, где проводят различные процедуры. Она также посоветовала чаще гулять и тратить на работу не более восьми часов в день.
В свою очередь доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат юридических наук Наталья Свечникова в разговоре с RT напомнила, что уже в июне россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России.
«Июнь принесёт россиянам четырёхдневные выходные. С 12 по 15 июня страна будет отмечать День России, и благодаря постановлению правительства отдых продлится дольше стандартного срока», — уточнила Свечникова.
Она пояснила, что дополнительный выходной 13 июня перенесли с 8 марта. Таким образом, рабочая неделя будет состоять всего из трёх рабочих дней, при этом последний будет сокращённым.
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Элина Позднякова