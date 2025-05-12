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Следующие длинные выходные у россиян будут через месяц

В июне у россиян будет трехдневная рабочая неделя
Фото: iStock/Maria Korneeva

Фото: iStock/Maria Korneeva

С четверга 12 июня до воскресенья 15 июня включительно у россиян будут выходные. Об этом свидетельствуют данные из постановления кабмина РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Поводом для выходного 12 июня является День России. При этом 13 числа россияне будут отдыхать в связи с переносом выходного с 23 февраля, который в этом году выпал на воскресенье. Данный период длинных выходных является предпоследним в 2025 году.

В следующий раз граждане смогут отдохнуть в период длинных выходных уже в ноябре. Тогда в России будет отмечаться День народного единства. В связи с этим россиянам предоставляется отдых с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.

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Депутат Гаврилов: граждане могут получить дачу и землю от государства бесплатно
12 мая 2025, 08:13

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Многие россияне имеют реальную возможность получить от государства дачу или участок земли бесплатно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Как рассказал политик изданию Лента.ру», получение участка или дачи может произойти в случае соблюдения ряда требований, которые могут меняться в зависимости от региона. Например, бесплатный земельный участок доступен семьям с тремя или более детьми.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — пояснил Гаврилов.

Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах
Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах
К тому же земля полагается молодым специалистам из сельской местности. В их числе учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Участок предоставляется на шесть лет. Если в течение этого срока специалист продолжает работать в селе, тогда гражданин может оформить территорию в личное пользование.

«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил Гаврилов.

В Госдуму внесли законопроект о лишении прав тех, кто не уступил дорогу скорой
В Госдуму внесли законопроект о лишении прав тех, кто не уступил дорогу скорой

Без очередей участки предоставляются Героям России и СССР, а еще полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Помимо этого земля может быть дана льготникам. В их числе инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Если же говорить об остальных россиянах, то они могут рассмотреть программы «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара». Согласно им, гражданину предоставляется земля в данных регионах для жилья, бизнеса или сельского хозяйства сроком на пять лет. В случае одобрения, россиянин обязан использовать территорию по назначению.

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Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах
12 мая 2025, 04:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков заявил, что в России в три раза увеличились штрафы за езду детей на электросамокатах. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».
«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — говорится в сообщении.

Теперь ряд сервисов будет штрафовать нарушителей на 30 тысяч рублей. Ранее размер взыскания за езду несовершеннолетних на электросамокатах равнялся 10 тысячам. При этом в Москве штраф увеличен до 100 тысяч рублей.

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В Госдуму внесли законопроект о лишении прав тех, кто не уступил дорогу скорой
12 мая 2025, 01:33

Фото: iStock/Ployker

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о лишении прав тех водителей, которые не уступили дорогу скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП России, дополнив её частью 3, устанавливающей административную ответственность... в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до двух лет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

На данный момент тем водителям, которые не уступили дорогу спецтранспорту, полагается штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей. К тому же нарушителей могут лишить прав на срок от трех месяцев до одного года. Вышеуказанный законопроект подразумевает ужесточение санкций. Отмечается, что поводом для разработки законопроекта стал тот факт, что в последнее время граждане все чаще перестают предоставлять скорой преимущество на дороге.

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#лдпр
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Россиянин через суд доказал свое право купить телевизор за 480 рублей
Россиян выиграл судебный иск с требованием продать ему телевизор за 480 рублей
11 мая 2025, 17:49

Фото: istockphoto / cyano66

Житель Уфы через суд доказал свое право приобрести телевизор из магазина за 480 рублей. История с покупкой началась еще два года назад.
Как сообщает «Честный репортаж», пару лет назад мужчина на одном из маркетплейсов выбрал себе телевизор. В тот момент на товар распространялась акция, по которой «телевизионный ящик» фирмы LG стоил всего 480 рублей. Однако заказ не был выполнен. Магазин просто предложил вернуть деньги. Продавцы свой отказ обосновали тем, что распродажа уже была завершена и такой модели телевизора в наличии больше нет.

Покупатель решил обратиться в суд. Жалоба мужчины была удовлетворена. Магазин в свою очередь обжаловал данное решение суда в апелляционной инстанции. Там встали на сторону продавца. Однако уже Верховный суд России постановил телевизор передать покупателю, а сам иск вернули в Верховный суд Башкирии. По итогу мужчина окончательно выиграл судебную тяжбу и стал обладателем телевизора, рыночная стоимость которого в 100 раз превышает ту, за которую покупатель приобрел его.

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Масштабная акция «Бессмертный полк» состоялась в Мадриде
В Мадриде прошел самый масштабный «Бессмертный полк» в Европе
11 мая 2025, 17:23

Фото: istockphoto/Ekaterina Senyutina

Самое масштабное шествие «Бессмертного полка» в Европе состоялось в испанском Мадриде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий. Организаторы считают, что по центральным улицам столицы Испании прошли примерно три тысячи человек. Маршрут начался у площади Аточа рядом с главным городским железнодорожным вокзалом и пролегал по историческим улицам.
«Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила и для наших бабушек, и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше», — сказал журналистам участник Андрей.
Многие приходили с детьми, безопасность присутствующим обеспечили полицейские. Организаторы уточнили, что маршрут в этом году длиннее.

Первый «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске, а со следующего года стал всероссийским.

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