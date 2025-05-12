Следующие длинные выходные у россиян будут через месяц

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С четверга 12 июня до воскресенья 15 июня включительно у россиян будут выходные. Об этом свидетельствуют данные из постановления кабмина РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Поводом для выходного 12 июня является День России. При этом 13 числа россияне будут отдыхать в связи с переносом выходного с 23 февраля, который в этом году выпал на воскресенье. Данный период длинных выходных является предпоследним в 2025 году.
В следующий раз граждане смогут отдохнуть в период длинных выходных уже в ноябре. Тогда в России будет отмечаться День народного единства. В связи с этим россиянам предоставляется отдых с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.
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В следующий раз граждане смогут отдохнуть в период длинных выходных уже в ноябре. Тогда в России будет отмечаться День народного единства. В связи с этим россиянам предоставляется отдых с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.
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Иван Мусатов