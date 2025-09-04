В подмосковных школах подростков будут учить противостоять мошенникам
Подмосковных подростков научат финансовой грамотности и расскажут, как избежать вовлечения в мошеннические схемы. Для этого планируются выступления представителей профильных ведомств в школах Московской области, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«Один из действенных способов борьбы с мошенниками – просветительская деятельность. Школьникам расскажут, как злоумышленники втираются в доверие, какие схемы используют для обмана и в чём опасность попасться на их уловки», – отметили в ведомстве.Перед учащимися выступят специалисты Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Московской области, а также управления экономической безопасности ГУРБ Московской области.