В подмосковных школах подростков будут учить противостоять мошенникам

04 сентября 2025, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковных подростков научат финансовой грамотности и расскажут, как избежать вовлечения в мошеннические схемы. Для этого планируются выступления представителей профильных ведомств в школах Московской области, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.







«Один из действенных способов борьбы с мошенниками – просветительская деятельность. Школьникам расскажут, как злоумышленники втираются в доверие, какие схемы используют для обмана и в чём опасность попасться на их уловки», – отметили в ведомстве.