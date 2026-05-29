Россиянам назвали неожиданную опасность декоративных цветов на даче

29 мая 2026, 19:21

Юрист Пшеничникова: некоторые растения запрещено выращивать на даче

В перечне растений, запрещённых для выращивания на участках, есть виды, об опасности которых дачники могут не догадываться. Об этом предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.





В беседе с NEWS.ru специалист заявила, что одна из самых неожиданных ловушек — декоративные растения, которые на самом деле находятся вне закона.

«Многие высаживают ипомею трёхцветную с синими цветками как обычный вьюнок для украшения забора, не зная, что она внесена в список запрещённых наркосодержащих культур. В тот же перечень входят снотворный мак, шалфей предсказателей, гармала обыкновенная, голубой лотос и мимоза хостилис», — пояснила Пшеничникова.