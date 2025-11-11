Россиян предупредили о вреде частого использования смартфона

11 ноября 2025, 19:15

Невролог Хорошев: частое использование смартфона приводит к деменции

Фото: iStock/Tippapatt

Думскроллинг (навязчивая тяга к чтению негативных новостей) повышает стресс, а частый просмотр коротких видео приводит к «разглаживанию извилин» в головном мозге. Об этом предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев.





По его словам, многое зависит от того, что именно человек черпает из своего телефона. Например, новости могут вызывать стресс, что вредно для психики и здоровья. Кроме того, просмотр рилсов, которые, казалось бы, вызывают приятные ощущения, может приводить к весьма серьезным последствиям. Это полезно только для людей, которые занимаются активной умственной деятельностью, в качестве перерыва на две-три минуты.





«Но, боюсь, в общем случае это совсем не так. Это длится, длится и длится, человек ежедневно замещает реальную деятельность часами просмотра таких видео. И это приводит к атрофии коры головного мозга. Соответственно, площадь коры мозга уменьшается, и извилины буквально физически разглаживаются», — отметил Хорошев в разговоре с Общественной Службой Новостей.



«Плохо это только в том случае, когда это закрепившийся, устоявшийся паттерн поведения влияет на твою продуктивность и усиливает у тебя тревогу. Для людей, склонных к тревожности, эта привычка создаёт порочный круг», — пояснил специалист.