Россиянам назвали цвета одежды, в которой чаще всего кусают комары
Врач Алексенцева: комары чаще кусают обладателей первой и второй группы крови
В России спрогнозировали нашествие комаров весной 2026 года из-за аномально снежной и холодной зимы. Врач Елена Алексенцева объяснила, почему некоторых людей эти насекомые кусают чаще.
В беседе с URA.RU специалист сообщила, что на частоту атак влияют группа крови (первая и вторая привлекают комаров больше), запах тела, температура кожи, физическая активность и одежда.
«Каждый человек имеет уникальный состав кожных выделений, и определённые ароматы могут сильнее привлекать насекомых. Так, при интенсивных физических нагрузках увеличивается выделение молочной кислоты и пота, что делает человека более привлекательным для комаров», — уточнила эксперт.Алексенцева добавила: алкоголь повышает температуру тела и ускоряет дыхание (больше CO₂) — человек заметнее для комаров. Тёмные и яркие цвета насекомые различают тепловизионно. При этом важны микробиота кожи, диета с солью или сладостями, некоторые пряности. Физические нагрузки усиливают CO₂ и пот, создавая влажную среду, привлекающую комаров.