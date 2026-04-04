Россиянам назвали цвета одежды, в которой чаще всего кусают комары

04 апреля 2026, 18:37

Врач Алексенцева: комары чаще кусают обладателей первой и второй группы крови

В России спрогнозировали нашествие комаров весной 2026 года из-за аномально снежной и холодной зимы. Врач Елена Алексенцева объяснила, почему некоторых людей эти насекомые кусают чаще.





В беседе с URA.RU специалист сообщила, что на частоту атак влияют группа крови (первая и вторая привлекают комаров больше), запах тела, температура кожи, физическая активность и одежда.

«Каждый человек имеет уникальный состав кожных выделений, и определённые ароматы могут сильнее привлекать насекомых. Так, при интенсивных физических нагрузках увеличивается выделение молочной кислоты и пота, что делает человека более привлекательным для комаров», — уточнила эксперт.