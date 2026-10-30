Россиянам назвали отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

30 октября 2026, 01:35

В августе в РФ средние зарплаты выше 200 тысяч рублей зафиксировали в четырех отраслях

Фото: iStock/Vershinin

В августе средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получали сотрудники четырех отраслей. Самыми высокими они были у работников, занимающихся добычей нефти и природного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.