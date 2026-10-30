Россиянам назвали отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей
В августе средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получали сотрудники четырех отраслей. Самыми высокими они были у работников, занимающихся добычей нефти и природного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
В нефтегазовом секторе средняя зарплата составила 225,6 тысячи рублей, в то время как в сфере воздушного и космического транспорта — 217,6 тысячи рублей. Финансисты и страховщики зарабатывали в последнем месяце лета около 213 тысяч рублей, а работники в сфере трубопроводного транспорта — 210,4 тысячи рублей.
Уточняется, что этот показатель рассчитан до вычета налогов и включает премии, а также доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими трудовыми доходами. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата в августе составила 103 тысячи рублей — это на 9,8% больше, чем годом ранее.
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