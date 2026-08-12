Россиянам назвали самые «ржавеющие» машины

12 августа 2026, 17:35

Автоэксперт Баканов: коррозии больше всего подвержены азиатские машины

Фото: istockphoto/igoriss

Скорость появления ржавчины на кузове автомобиля напрямую зависит от качества заводской антикоррозийной обработки. Об этом сообщается 12 августа.