Россиянам назвали самые «ржавеющие» машины
Скорость появления ржавчины на кузове автомобиля напрямую зависит от качества заводской антикоррозийной обработки. Об этом сообщается 12 августа.
Как рассказал в интервью «Татар-информу» специалист Петр Баканов, наибольшей устойчивостью к внешним воздействиям обладают европейские модели. По словам эксперта, производители из Европы активно применяют оцинковку и наносят толстый слой лакокрасочного покрытия, что значительно продлевает срок службы кузова.
Баканов подчеркнул, что это касается и машин, официально поставляемых в Россию: они нередко получают дополнительную обработку мастикой, что усиливает защиту от коррозии. В то же время, отметил специалист, автомобили корейских брендов, как и ряд японских моделей, зачастую имеют более тонкий слой краски. Это повышает риск появления сколов и последующего образования ржавчины.
Схожая ситуация наблюдается и у машин, собранных для китайского рынка, где антикоррозийная защита может быть менее эффективной. В результате даже незначительные повреждения покрытия на таких авто способны со временем приводить к коррозии.
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