Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду
Основатель итальянского бренда мужской одежды и аксессуаров премиум-класса Damerino Ронни Раджпал назвал россиянам устаревшую мужскую одежду. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнул, что длинные пиджаки с тремя пуговицами, популярные ранее, вышли из моды. Также он рекомендовал избегать слишком узких брюк.
Кроме того, Раджпал посоветовал отдавать предпочтение более узким галстукам (около девяти сантиметров в ширину) и приталенным рубашкам, идеально сидящим по фигуре. Именно эти детали сегодня помогают отличить современный гардероб от устаревших тенденций, добавил основатель бренда одежды.
Ранее стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова назвала главные тренды этого лета. По ее словам, это время, когда люди зачастую экспериментируют со стилем и выбирают новые типажи.
