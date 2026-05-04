Россиянам назвали зарплату для получения 10 пенсионных баллов в год

04 мая 2026, 13:42

Финансист Иванова: Для 10 ИПК в 2026 году нужна зарплата от 248 тысяч рублей

Для получения максимально возможных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2026 году официальная зарплата должна быть не менее 248 250 рублей. Об этом рассказала генеральный директор АО «НПФ «Социум» Оксана Иванова.





По ее словам, в год можно получить не более 10 ИПК. Для этого годовой доход должен составлять 2 979 000 рублей или 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Эксперт уточнила, что при зарплате около 100 тыс. рублей работник в год получает примерно четыре пенсионных балла.





«Если человек 30 лет получал среднюю зарплату около 100 тыс. рублей и набирал примерно четыре балла в год, за весь период он накопит около 120 баллов. Его страховая пенсия составит примерно 28,4 тыс. рублей. Это около 28% от прежнего заработка», — объяснила Иванова «Газете.Ru».

«Минимальный взнос в 2026 году — 71 тысяча 525,52 рубля, за эту сумму начислят один год стажа и 0,975 пенсионного балла. Максимальный — 572 тысячи 204,16 рубля. За эту сумму можно получить один год стажа и 7,799 балла. В течение года можно приобрести не более одного года трудового стажа», — уточнила Финогенова.