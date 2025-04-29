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Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты

Финансист Диашов: использование чужой банковской карты грозит штрафом или тюрьмой
Фото: iStock/A stockphoto

Фото: iStock/A stockphoto

Использование чужой банковской карты, даже для незначительных покупок, может привести к уголовной ответственности. Об этом заявил председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Диашов подчеркнул, что суд учитывает не только сумму ущерба, но и наличие умысла. Например, покупка воды или других мелких товаров с чужой карты может быть расценена как преступление.

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Финансист отметил: даже минимальные траты без согласия владельца карты способны повлечь серьезные последствия. Привлечение к ответственности возможно независимо от суммы потраченных средств — ключевым моментом становится сам факт незаконного использования платежного инструмента.

В «Опоре России» рекомендуют гражданам избегать любых манипуляций с чужими картами, чтобы случайно не стать фигурантами уголовных дел.

По аналогичной причине нежелательно просить родственников или знакомых оплачивать товары вашей картой. Лучше просто перевести деньги на счет другого человека, если требуется.

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Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП
29 апреля 2025, 03:57

Фото: iStock/jitendrajadhav

Потребление электроэнергии в материковой Испании восстановлено на 61,35% после масштабного блэкаута. Об этом сообщила компания Red Eléctrica, управляющая национальной энергосетью, передает РИА Новости.
По состоянию на 01:00 по московскому времени восстановлено больше половины спроса на электроэнергию на полуострове (14,074 мегаватта), что соответствует 78% от общего числа подстанций в транспортной сети. Работы по полной стабилизации системы продолжаются, текущий прогресс позволяет постепенно возвращать энергоснабжение в регионы.

В Red Eléctrica подчеркнули, что приоритетом остаётся безопасное восстановление без перегрузок.

28 апреля сообщалось, что в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, затронувшего также Португалию, Францию и Андорру. При этом массовое отключение света и связи в Португалии и Испании зафиксировали еще в понедельник днем.

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В Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
Депутат Якубовский: льготники могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии
29 апреля 2025, 02:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и участники СВО имеют право оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает РИА Новости.
«Важное решение — категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии», — указал Якубовский.
Льгота распространяется также на членов семей погибших участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Оплата основной суммы и пеней за просрочку не должна сопровождаться комиссией ни в банках, ни через онлайн-сервисы. При нарушении этого правила Якубовский рекомендовал обращаться в банк с претензией, а в случае игнорирования инстанциями письма с претензией — подавать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор.

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Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» стартовал в Национальном центре «Россия»
Открытый диалог «Будущее мира» стартовал в Национальном центре «Россия»
28 апреля 2025, 20:05

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» начался Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Более 100 представителей из 48 государств стали участниками этого мероприятия. Проект посвящен формированию новой волны глобального экономического роста.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил важность формирования новой глобальной экономики. По его словам, международное событие данного формата проводится впервые. Орешкин подчеркнул, что в рамках проекта было получено порядка 700 эссе из более чем 100 стран.

«Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», — добавил он.

Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.

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Испанцы выходят на улицы из-за отсутствия электричества
Жительница Испании: у нас произошла какая-то катастрофа
28 апреля 2025, 19:18

Фото: iStock/spaxiax

В Испании кроме отсутствия электричества также наблюдаются проблемы со связью. Об этом рассказала местная жительница.
«Сегодня у нас произошла какая-то катастрофа. Сначала у нас отключился свет, потихоньку начал прерываться интернет… Потом мы узнали, что это по всей Испании. Мы думали, что это очень быстро закончится», — рассказала женщина в беседе с RT.

По её словам, в городе не работают светофоры и заправки, а люди выходят на улицу, чтобы понять, почему нет электричества.

Напомним, 28 апреля в Португалии и Испании произошло массовое отключение света и связи. Агентство Reuters сообщило, что аварию вызвало редкое атмосферное явление.

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Автоэксперт раскрыл главные причины ДТП в России
Автоэксперт Попов назвал превышение скорости главной причиной ДТП в России
28 апреля 2025, 19:16

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал самые распространенные причины ДТП в России. Лидирующую позицию в списке, по его мнению, занимает превышение скорости, так как при таком движении водитель не в состоянии оценить дорожную обстановку и контролировать управление.
В разговоре с «Татар-информом» он добавил, в авариях также часто виноваты водители, пренебрегающие правилами приоритета.
«На втором месте — невыполнение требований приоритета во всех возможных вариантах: не уступил дорогу при повороте налево встречному автомобилю, не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории и так далее», — пояснил Попов.
А сопутствующим фактором, который приводит к дорожным происшествиям, являются алкоголь и наркотики.
«Но это не причина, это скорее фактор: то есть если пьяный человек неправильно выбрал скорость, то это приводит к тяжелейшим последствиям», — подытожил автоэксперт.
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