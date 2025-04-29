Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты

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Использование чужой банковской карты, даже для незначительных покупок, может привести к уголовной ответственности. Об этом заявил председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Диашов подчеркнул, что суд учитывает не только сумму ущерба, но и наличие умысла. Например, покупка воды или других мелких товаров с чужой карты может быть расценена как преступление.
Финансист отметил: даже минимальные траты без согласия владельца карты способны повлечь серьезные последствия. Привлечение к ответственности возможно независимо от суммы потраченных средств — ключевым моментом становится сам факт незаконного использования платежного инструмента.
В «Опоре России» рекомендуют гражданам избегать любых манипуляций с чужими картами, чтобы случайно не стать фигурантами уголовных дел.
По аналогичной причине нежелательно просить родственников или знакомых оплачивать товары вашей картой. Лучше просто перевести деньги на счет другого человека, если требуется.
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Финансист отметил: даже минимальные траты без согласия владельца карты способны повлечь серьезные последствия. Привлечение к ответственности возможно независимо от суммы потраченных средств — ключевым моментом становится сам факт незаконного использования платежного инструмента.
В «Опоре России» рекомендуют гражданам избегать любых манипуляций с чужими картами, чтобы случайно не стать фигурантами уголовных дел.
По аналогичной причине нежелательно просить родственников или знакомых оплачивать товары вашей картой. Лучше просто перевести деньги на счет другого человека, если требуется.
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Мария Моисеева