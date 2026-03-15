Захарова рассказала о принципах взаимодействия с Соединёнными Штатами

15 марта 2026, 02:15

Захарова: РФ выстраивает контакты с США с учетом реалистичной оценки их действий

Россия выстраивает контакты с Соединёнными Штатами, исходя из реального положения дел и тщательной оценки действий США. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «ТВ Центр».





По словам дипломата, Москва сохраняет те оценки, которые были даны в связи с конкретными шагами американской стороны, и при дальнейшем взаимодействии опирается на реалистичное восприятие того, что делают США. Свои контакты РФ выстраивает со всеми, с кем это необходимо делать с точки зрения прагматичных национальных интересов, подчеркнула Захарова.





«Мы как это делали, так и продолжаем это делать», — добавила она.