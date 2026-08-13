Россиянам объяснили, что делать при обмане во время поиска работы за рубежом

13 августа 2026, 02:53

Юрист Антонян: При мошенничестве с работой за рубежом важно сохранить доказательства

Фото: iStock/Yazid Nasuha

Россиянам, которые столкнулись с обманом при поиске работы за рубежом, следует немедленно собрать все улики и обратиться в банк и полицию. Такие рекомендации дала в беседе с ТАСС заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Елена Антонян.





По ее словам, в первую очередь необходимо зафиксировать доказательства: переписку, объявления о вакансии, договоры, чеки, номера телефонов, электронные адреса и другую похожую информацию. Если россиянин перевел мошенникам какие-либо деньги, надо тут же связаться с банком и сообщить о подозрительной операции. Также необходимо подать заявление в правоохранительные органы.



