Россиянам объяснили, что делать при обмане во время поиска работы за рубежом
Юрист Антонян: При мошенничестве с работой за рубежом важно сохранить доказательства
Россиянам, которые столкнулись с обманом при поиске работы за рубежом, следует немедленно собрать все улики и обратиться в банк и полицию. Такие рекомендации дала в беседе с ТАСС заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Елена Антонян.
По ее словам, в первую очередь необходимо зафиксировать доказательства: переписку, объявления о вакансии, договоры, чеки, номера телефонов, электронные адреса и другую похожую информацию. Если россиянин перевел мошенникам какие-либо деньги, надо тут же связаться с банком и сообщить о подозрительной операции. Также необходимо подать заявление в правоохранительные органы.
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Если обман вскрылся уже за границей, действовать надо незамедлительно. Помимо местной полиции, важно обратиться в российское консульство – особенно в случаях, когда у человека отобрали документы, ограничивают свободу, заставляют выполнять неоговорённую работу, угрожают или требуют «отработать долг». В таких ситуациях речь может идти уже не просто о мошенничестве, а о более тяжких преступлениях, включая эксплуатацию и торговлю людьми.