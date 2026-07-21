Россиянам объяснили феномен более вкусной еды из чужой тарелки
Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии, доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее, и объяснил этот феномен через стыд, чувство вины и инстинкт «добытчика». Об этом сообщает KP.RU.
Скрябин решил сосредоточиться на картошке фри, чтобы понять, как вкус и удобство её употребления влияют на восприятие. Он предложил участникам эксперимента попробовать её в четырёх различных сценариях: съесть свою порцию, получить её в подарок, взять у щедрого соседа или «отвоевать» у жадного. Результаты показали, что самая невкусная картошка была та, которую человек купил сам. Подаренная картошка оказалась чуть более сладкой, а самой вкусной стала та, которую буквально «вырвали» у недовольного соседа.
Исследователь пришёл к выводу, что на восприятие вкуса влияют две особенности человеческой психики. Во-первых, это осознание ограниченного предложения, из-за чего редкие и заканчивающиеся ресурсы ценятся выше. Во-вторых, парадоксальное усиление удовольствия от чувства вины, поскольку вкус формируется в мозге как интеграция сенсорных сигналов, контекстных подсказок и эмоциональных состояний. Кроме того, по словам Скрябина, срабатывает известный эффект запретного плода, а также, возможно, инстинкт охотника, унаследованный от предков-животных.
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