Россиянам объяснили феномен более вкусной еды из чужой тарелки

21 июля 2026, 16:55

Ученый Скрябин: Стыд и чувство вины парадоксально усиливают удовольствие от еды

Фото: iStock/Muratani

Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии, доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее, и объяснил этот феномен через стыд, чувство вины и инстинкт «добытчика». Об этом сообщает KP.RU.