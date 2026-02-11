Жительница Чечни нашла повзрослевшую дочь, которую похитили более двух десятков лет назад

11 февраля 2026, 02:35

Жительница Чечни нашла в США дочь, пропавшую после похищения родственником в 2001 году

Фото: iStock/FotoDuets

Жительница Чечни нашла в США свою дочь, которую похитили более двух десятков лет назад. Об этом сообщает kp.ru.





Девочка исчезла в 2001 году, после смерти отца, когда семья переживала трудные времена. Двоюродный брат покойного мужа, Хансолт, предложил взять ребёнка в Москву на несколько дней. Однако вместо этого он тайно вывез девочку во Францию, сменил ей имя и дал своё отчество.



Связаться с похищенным ребенком и найти его оказалось невозможно. Родственники по линии Хансолта сначала угрожали, а затем прекратили отвечать на звонки.





«Мы даже толком ничего не успели обсудить. Просто очень долго плакали», — объяснила она.