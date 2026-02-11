Жительница Чечни нашла повзрослевшую дочь, которую похитили более двух десятков лет назад
Жительница Чечни нашла в США дочь, пропавшую после похищения родственником в 2001 году
Жительница Чечни нашла в США свою дочь, которую похитили более двух десятков лет назад. Об этом сообщает kp.ru.
Девочка исчезла в 2001 году, после смерти отца, когда семья переживала трудные времена. Двоюродный брат покойного мужа, Хансолт, предложил взять ребёнка в Москву на несколько дней. Однако вместо этого он тайно вывез девочку во Францию, сменил ей имя и дал своё отчество.
Связаться с похищенным ребенком и найти его оказалось невозможно. Родственники по линии Хансолта сначала угрожали, а затем прекратили отвечать на звонки.
Мать, не имея возможности уехать из страны по семейным обстоятельствам, много лет безуспешно обращалась в поисковые организации и к соотечественникам во Франции. Несколько раз поступала информация о девочке, похожей на пропавшую, которая выглядела запуганно. Однако это ни к чему не привело.
За годы поиски практически прекратились. Но в конце января 2026 года взрослая дочь сама позвонила матери. Она не знала, как отчаянно та ее разыскивает, поскольку избегала соцсетей из-за Хансолта. Первый разговор, по словам жительницы Чечни, был крайне эмоциональным.
«Мы даже толком ничего не успели обсудить. Просто очень долго плакали», — объяснила она.Как рассказала ей дочь, все эти годы похититель и его жена жестоко с ней обращались: изолировали, заставляли работать по дому и нянчить пятерых детей. Девочку также подвергали физическому насилию — ломали руку, ногу и пальцы.
Вырваться пострадавшая смогла только в 18 лет. Девушка поступила в колледж и получила образование юриста. Во время учебы она встретила своего будущего мужа, с которым позднее переехала в США. Сейчас ей 32 года.