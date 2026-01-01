Сильный пожар охватил частный дом на юго-западе Москвы
На Синельниковской улице в Москве произошел пожар в частном одноэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. К моменту их прибытия люди, находившиеся в деревянном доме, уже успели самостоятельно эвакуироваться.
В настоящее время огнеборцы продолжают тушение пожара. Сведений о пострадавших не поступало, обстоятельства возгорания уточняются.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», из горящей постройки раздавались звуки, похожие на взрывы. Предварительно, в здании могли находиться газовые баллоны.
